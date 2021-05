Texas zvažuje dodatečné zdanění elektromobilů. Netankují totiž benzín

Na první pohled se to zdá jako samozřejmost, že elektrická auta netankují benzín, když ho nepotřebují. Jenže z pohledu vedení státu to znamená, že z jejich provozu netečou do kasy peníze za spotřební daň, uvalenou na palivo. Podle tří texaských senátorů, kteří předkládají návrh na změnu, to není fér, když elektromobily využívají veřejné silnice stejně jako konvenční auta.

Návrh zákona č. 1728, který senátoři Charles Schwertner, Robert Nichols a Beverly Powellová předkládají, by navíc k ročnímu registračnímu poplatku 69,25 dolaru (1454 korun), který se platí u všech aut, na elektromobily uvalil dodatečnou roční daň 190–240 dolarů (cca 4000–5000 korun), dále 10 dolarů (210 korun) na jakousi radu pro novou nabíjecí infrastrukturu a konečně daň za ujeté míle ročně, která by byla ve výši přes 150 dolarů (3150 korun), pokud by člověk ujel za rok více než 9000 mil (14 481 km).

Analýza návrhu z pera texaského revizora veřejných účtů Glenna Hegara dává odhad příjmů z těchto daní. V prvním celém roce, kdy by nový zákon platil, tedy roce 2022, by měly přinést 37,8 milionu dolarů (793,6 milionu korun), v roce 2023 55,6 milionu dolarů (1,17 miliardy korun) a až do roku 2026 by částka měla růst na 135,6 milionu dolarů (2,85 miliardy korun) s tím, jak počet elektromobilů na silnicích bude růst.

Web CleanTechnica, který na návrh upozornil, také píše, že tři senátoři, kteří s ním přišli, v minulosti získali darem peníze od společností pracujících s fosilními palivy. Na konvenční auta také svaluje odpovědnost za „náklady společnosti“ ve formě nákladů spojených se zdravotnictvím a změnou klimatu a dodává, že elektrická auta pomáhají tyto náklady snižovat. Proto podle webu není fér uvalovat na elektromobily další daně.