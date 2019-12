Test Mazdy MX-5 Anniversary: Oranžový zázrak

Kdysi někdo spočítal, že běžné auto stráví přes 90 % svého života zaparkované. Je-li to pravda, je MX-5 autem, které bez pohybu stráví 99 % svého života. Jenže to poslední jedno procento stojí za všechny kapky deště, které na zaparkovanou karoserii dopadnou, a za všechna počuraná kola od psů s nevychovanými majiteli.

O třicet let později tu máme čtvrtou generaci. V téhle jasně oranžové barvě dokonce výroční 30th Anniversary Edition, kterou už si u nás novou nekoupíte. Velmi rychle si totiž těch pár desítek kusů z celkem tří tisíc, které se do Česka dostaly, našlo své majitele.

Těšil jsem se na ni dlouho, neboť plní téměř všechno, co mám u aut rád – manuál, zadní pohon, plátěná střecha, atmosférický motor a zpoza volantu vidím kapotu. K dokonalosti chybí jen V8, říkám si, když se balím do šály, pevně si nasazuji čepici a skládám střechu. Jak jinak, když neprší.

Uvnitř MX-5 je třeba zapomenout na slova jako prostor nebo odkládací přihrádky. Jsou tu dva kastlíky mezi sedačkami, dva držáky nápojů, které můžete zacvaknout na složitě dostupné nebo nepohodlné místo, a to je tak všechno. Jako by mi auto říkalo, že s sebou nemám tahat krámy, protože to je jen zbytečná hmotnost.