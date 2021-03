Tesly v Číně nemohou k vojenským objektům, Musk špionáž popírá

Musk v sobotu prostřednictvím videohovoru během čínského obchodního fóra řekl, že pokud by se nějaká firma zapojila do špionáže v cizí zemi, „dopady toho by pro ni byly mimořádně zlé”. „Pokud by Tesla používala auta ke špionáži v Číně nebo někde jinde, znamenalo by to pro nás konec,” citovala ho britská BBC.