Tesla údajně zajela Nürburgring rychleji než Porsche Taycan. Ale má to háček

Oficiální pokus o rekord má proběhnout v sobotu 21. září a podle dostupných informací má Tesla dost velkou šanci Porsche překonat. Podle webu Car & Driver zajel ve středu 18. září červený Model S kolo za 7:23, tedy o nějakých 19 sekund lépe než Taycan. Tomu to trvalo 7:42,34 a jel variantu trati dlouhou 20,6 km.

Ovšem, má to několik zádrhelů. Jednak, oněch 7:23 je čas měřený rukou, nikoliv oficiální časomírou, a neznáme variantu trati, na které bylo měřeno. To by ale ještě takový problém nebyl, 19 sekund je dost velký rozdíl.