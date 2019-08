Porsche Taycan zajelo rekord na Nürburgringu. Rovná se špičkovým sporťákům

Je to sice „jen“ rekord ve své, poměrně úzce specifikované třídě – silniční čtyřdveřové bateriové elektromobily –, ale i tak to je úspěch. Čas 7:42,34 staví taycan na roveň takovým porsche, jejichž schopnosti bude málokdo zpochybňovat - Caymanu GT4 gen. 981, který zajel stejný čas v roce 2015, a 911 GT3 gen. 997, kterou zase řídil legendární závodník Walter Röhrl.

To je systém, který má analyzovat a synchronizovat všechny systémy šasi, a to v reálném čase. Má to zahrnovat adaptivní vzduchové odpružení a elektromechanickou stabilizaci bočních náklonů, to vše s cílem podat co nejlepší výkony. Na detaily tohoto systému si ale budeme muset ještě pár dní počkat.