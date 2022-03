Tesla u Berlína otevřela svůj první závod v Evropě

Konečný souhlas obdržela Tesla na začátku tohoto měsíce, doposud stavěla na základě předběžných povolení. Na to dnes upozornil i německý ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck, podle kterého to svědčí o odvážné vnitropodnikové kultuře Tesly. „Pokud by povolení nezískali, museli by to rozebrat,” řekl.