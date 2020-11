Tesla sklápí za jízdy zrcátka. Není to chyba, nýbrž kontroverzní funkce

Vozy značky Tesla, vybavené systémem Full Self Driving Beta, sklápějí svá zrcátka, když mají kolem sebe málo místa. To samo o sobě není úplně nová informace, ovšem snad poprvé to vidíme na videu v akci, a to ze San Franciska. Tesla Model 3 vybavená tímto systémem to provedla, když se nacházela mezi nákladním autem a betonovými svodidly.