Tesla Model Y dorazil do Česka, ceny má odvážné

Své auto může mít zákazník od objednání do jednoho měsíce. Pokud by si vybral velmi individuální specifikaci, auto by se k němu dostalo na začátku příštího roku. Tesla ale nenabízí velké množství variant, drtivé většině zákazníků tak vyhoví skladové vozy. Všechny vozy Model Y jsou dodávány s pohonem všech kol.