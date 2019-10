Tenhle autobus uveze jen dva pasažéry

„Koupil jsem ho, protože je jedinečné, zajímavé a je to něco, co můžu vzít na srazy a přehlídky autobusů. Lidé se ptají, co to je, proč to vypadá takhle, jakou to má historii,“ říká Jason. A dodává, že na něj lidé mávají i ze skutečných autobusových zastávek, aby zastavil a odvezl je jako skutečný autobus. Svou vlastní linku však tohle vozítko samozřejmě nemá.