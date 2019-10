Suzuki slaví 110 let. Začínalo od aut velmi daleko

Po válce se firma Suzuki vrátila k tkalcovským stavům a byznys vzkvétal tím spíš, že americká vláda posvětila vývoz bavlny do Japonska. Domácí textilní průmysl tedy stavy potřeboval. Jenže v roce 1951 přišel krach trhu s bavlnou.

Spíš než aby je kopíroval, postavil vlastní stroj a nazval ho Power Free. Nebyla to skutečná motorka, spíš motokolo – jezdec mohl šlapat jako na kole, nebo mu ve šlapání mohl pomáhat motor, anebo mohl motor hýbat strojem sám. Byl to dvoutakt o objemu 36 ccm.

Koncem 60. let přestalo Suzuki používat pro svá auta jméno Suzulight a začalo s výrobou modelu LJ10, který byl první japonským kei carem s pohonem všech kol. Vývoj nebyl jeho vlastní, Suzuki odkoupilo práva na HopeStar ON360 poté, co automobilka Hope Motor Co. prodala asi 15 kusů a provedlo pár úprav. Tento vůz byl předchůdcem veleúspěšného malého offroadu Jimny.