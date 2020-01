Subaru poodhalilo svou elektrickou budoucnost

Automobilka Subaru představila své plány do budoucna na tiskové konferenci v Tokiu a přítomní novináři tam mimo jiné slyšeli třeba fakt, že chce tradiční japonský výrobce v průběhu deseti let nabízet alespoň 40 % elektrifikovaných vozidel. Také pak plánuje mít do roku 2035 celou svoji flotilu vozidel elektrickou. V rámci toho se také veřejnosti představil první elektrický koncepční vůz.