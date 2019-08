Studio Pininfarina se do světa aut vrací ve velkém, chce vyrábět a prodávat tři modely

Pro Automotive News Europe se rozpovídal Michael Perschke, předseda představenstva značky. Rozhovořil se o tom, že Battista je sice skvělé auto, ale nelze na něm zakládat vše. V průběhu dalších let by tak Pininfarina měla nabídnout i „lidovější“ elektrické modely.

Jenže kde vzít techniku? Kdyby automobilka sama vyvíjela novou platformu pro tyto vozy, prodělala by kalhoty. A tak má v plánu se opět pustit do spolupráce s prestižní firmou, která už by takovou platformu měla vyvinutou. S ní pak upravit techniku, a tu následně i prodávat dál, aby se náklady snížily. Připomeňme, že Battista jezdí s technikou značky Rimac.

Perschke rovnou odmítl nápady, že by to mohlo být třeba Porsche. Nikoho reálného ale zatím nejmenoval. Klidně bychom si ale tipli, že oslovili firmu Rivian, která už dodává techniku pro Ford a podepisuje kontrakty na všech stranách. Ostatně Perschke se zmínil, že auto by mělo mít akumulátory o kapacitě 100 až 125 kWh a dojezd kolem 600 km. To právě Rivian splňuje perfektně.