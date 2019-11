Studentka našla řešení problému tlustých A-sloupků

Podobný nápad tu není poprvé, zhruba před rokem jsme psali o podobné ideji od Continentalu . Jenže to počítalo s připevněním ohebných displejů na A-sloupky, které by mohly znamenat problém pro hlavový airbag a v případě poruchy by ten sloupek činily ještě tlustším.

A jednak také, aby právě pouze řidič viděl promítaný obraz. „Když jsem při testování seděla na místě spolujezdce, z pohybujícího se světla z projektoru mě rozbolela hlava,” říká Gasslerová. Speciální reflexní materiál odráží světlo pouze zpátky do zdroje, a jelikož oči řidiče jsou zdroji velmi blízko, právě jen on vidí obraz.

Za svůj nápad a jeho realizaci získala cenu nadace Samueli, která má za cíl investovat do inovativních nápadů mimo jiné i v technické oblasti. Zda se takový systém dostane do produkčních aut, příp. kdy, je samozřejmě zatím brzy odhadovat, ale bezpečnosti zejména ve městě by to mohlo velmi prospět.