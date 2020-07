Student vyvinul motocykl s překližkovou kapotou, odkazuje na Jawu i Václava Laurina

„Překližka se musí napařit v určitém tlaku a čase. Když se to přežene, tak překližka začne moc gumovatět, a když se to udělá málo, tak praská. Tak napošesté jsem to udělal,“ uvedl Mareš. Na jeho motocyklu je všechno kromě motoru a kol ruční výroba.

„Chtěl bych vyvinout motor na elektro,“ řekl. Rád by sehnal nějakou firmu, která by mu s tím pomohla. „Potřebuji kolem sebe nějaké konstruktéry, protože já to dělám takovým tím selským rozumem, co jsem pochytil, a potřeboval bych to nějak technicky doladit,“ dodal.