Stellantis poodhalil dva nové elektromobily

Automobilový gigant Stellantis přiblížil své cíle na několik budoucích let. Uvedl, že chce zároveň se zrychlování elektrifikace zvýšit své čisté výnosy na zhruba dvojnásobek, tedy 300 miliard eur (7,64 bilionu korun) ročně. Má toho dosáhnout snižováním nákladů a vytvářením nových tržeb pomocí nových služeb.

Strategický plán se jmenuje Dare Forward 2030 a jeho součástí je, aby bylo v Evropě 100 % a v Americe 50 % prodaných aut čistě elektrických právě v tom roce. Ročně chce do té doby prodávat celkem 5 milionů elektromobilů.

Součástí této snahy je představení prvního elektromobilu značky Jeep, kterým má být malý crossover. Údajně má být vyráběný v polských Tychách, ale toto zatím automobilka nepotvrdila. Odhalila však koncept malého auta oděného do žlutého laku. Za povšimnutí stojí modré písmeno „e“ na přídi a také tradiční maska se sedmi poli, ovšem zaslepenými.

Tím je elektrický pick-up Ram 1500. U něj se nemůžeme podívat na auto jako celek, Stellantis ukázal pouze dvě skici, z nichž toho není moc vidět co do výsledného designu.

Stellantis také uvádí, že do roku 2030 chce snížit své emise CO2 o 50 % a do roku 2038 se chce stát kompletně uhlíkově neutrálním. Také chce do roku 2030 zvýšit počet prodaných aut online na třetinu díky novému digitálnímu tržišti, které nabídne přístup k celému portfoliu koncernu.