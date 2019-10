Stát chystá tvrdá opatření proti objíždění nově zpoplatněných silnic

„Zpoplatnění dalších jedniček vyžene tranzitní dopravu na silnice druhých a třetích tříd, což by znamenalo horší bezpečnost v obcích a zničené silnice,“ uvedl v minulosti předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Stát tyto obavy mírní připravovaným zákazem sjezdu kamionů na silnice druhých a třetích tříd. Takový krok si vyžádá změnu zákona, kterou ministerstvo připravuje a hodlá ve Sněmovně předložit jako poslaneckou iniciativu. Ovšem do řady měst, jako např. Prachatic nebo Moravského Krumlova, vedou jen silnice druhé třídy.

Nezpoplatněné úseky silnic prvních tříd bude ministerstvo dopravy po zavedení změny sledovat. "Pokud to bude mít dopad na životy občanů, po šesti měsících bych provedl změnu vyhlášky a rozšířil zpoplatnění i na tyto dosud nezpoplatněné úseky, což je přibližně 900 kilometrů," uvedl Kremlík.

Nový systém výběru mýtného má platit od 1. prosince; ministr proto vyzval dopravce, aby si vyzvedávali palubní jednotky, které mají pohyb nákladních aut monitorovat. Obce podle něj mají v co nejkratší době úseky, na nichž kamiony nechtějí, vybavit potřebnými značkami.

Rozšíření počtu i délky stávajících zpoplatněných silnic je naplánováno o měsíc později na 1. leden 2020, a k dálnicím a zhruba 200 kilometrům silnic prvních tříd přibude dalších 885 kilometrů. Z velké většiny to budou silnice prvních tříd, např. I/35 mezi Hradcem Králové a Mohelnicí, I/38 mezi Poděbrady a Jihlavou nebo I/20 mezi Plzní a Českými Budějovicemi.

Obce podle Lukla žádají, aby dopravci dostali povinnost monitorovací palubní jednotky nevypínat po celou dobu jízdy po území Česka, což by ukázalo, zda se zpoplatněným úsekům nevyhýbají. Podle Kremlíka je to možné, obdobná forma sledování jízd se používá na Slovensku. Zda tuto možnost do novely zahrne, ale neuvedl. Lukl po jednání novinářům řekl, že obce také chtějí, aby se v listopadu a prosinci počty kamionů podrobně sledovaly tak, aby bylo možné po zavedení změn jasně říct, jaké mají dopady.