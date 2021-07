Ssangyong ukazuje nové SUV. Koncept vypadá futuristicky

Automobilka Ssangyong uvádí, že SUV s kódovým označením X200 ukazuje především vizi toho, jak si inženýři a designéři z Jižní Koreji představují budoucnost firmy. Designovému jazyku a celé strategii Ssangyong říká „Powered by Toughness“.

V současné chvíli nejsou k dispozici žádné bližší informace o konceptu, jeho pohonu ani technologiích. Společnost pouze uvedla, že pohonné ústrojí bude ekologické, což by mohlo znamenat hybridní, plug-in hybridní nebo zcela elektrický pohon. První elektromobil značky by to ale nebyl – tím má být korando, které má přijít na trh ještě letos.