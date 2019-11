Slyšíte manuální převodovku? Prototyp nového BMW M3 potvrzuje tři pedály

Do vášnivé debaty mezi benzinové šílence celého světa teď přispěl svým důkazem i youtuber s předívkou Carspotter Jeroem, který na svém kanále zveřejnil video se zamaskovaným BMW M3 G80 na okruhu Nürburgring. Zvláštní na nich je, že testovací jezdec za volantem během jízdy evidentně řadí a typické prodlevy či meziplyny jsou slyšitelné, což by napovídalo, že je vůz minimálně testován ve variantě s manuálním řazením.

Světlo světa by mělo nové BMW M3 G80 spatřit na začátku roku 2021 a společně s ním by měli Němci vydat i ještě o něco ostřejší verzi vozidla s názvem Competiton, která by podle odhadů měla mít o celých 30 koní více, což by ji z 0 na 100 km/h dostalo pod 4 vteřiny. Spekuluje se, že obě varianty budou dodávány jak se zadním pohonem, tak se systémem xDrive.