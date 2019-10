Slavný výrobce vysavačů chtěl dělat elektromobily, nyní z projektu couvl

James Dyson vyzdvihl nasazení všech lidí v týmu, pochválil úspěchy, ale také podotkl, že tento projekt byl velmi obtížný. Miliardář, který nedávno přesunul své podnikání do Singapuru, kde také měla vzniknout továrna na výrobu těchto vozidel, se bude snažit absorbovat co nejvíce lidí z týmů Automotive do svých původních aktivit, což jsou vysavače a větráky.