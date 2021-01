Slavný KITT ze soukromé sbírky Davida Hasselhoffa je na prodej, cena je neuvěřitelná

Nejeden fanoušek aut vyrůstal na americkém seriálu Knight Rider a představoval si, jak se vozí v jeho ústřední „postavě” - černém Pontiacu Firebird Trans Am s názvem Knight Industries Two Thousand, tedy KITT. Takové štěstí ale měl jen Michael Knight.

A právě on nyní svého soukromého KITTa prodává. Tedy, přesněji, prodává ho herec David Hasselhoff, který Michaela Knighta hrál, ale je to vůz, který údajně patřil do jeho soukromé sbírky. Vůz je na prodej v rámci aukce s názvem „The Hoff” na webu LiveAuctioneers, v níž herec rozprodává řadu svých soukromých věcí, spojených s jeho kariérou.