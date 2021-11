Škoda představuje sedan Slavia, novinku pro Indii jsme prohlédli do detailu

Automobily vždy vznikají v polickém a byznysovém kontextu, a pro Škodu Slavia to platí dvojnásob. Spolu s nedávno představených crossoverem Kushaq je dokladem velmi důležité mise Škody v Indii. Škoda Auto vede v druhé nejlidnatější zemi světa aktivity celého koncernu Volkswagen.

Sedan se v indickém portfoliu značky zařadí pod superb a octavii, které se do Indie vozí po kusech pro dodatečné skládání. S délkou 4541 mm – nejvíc na jakékoliv variantě platformy MQB-A0 – je vůz skoro tak velký jako octavia druhé generace a do té aktuální jí chybí pouze 14 centimetrů. Oproti kushaqu je delší o 22 cm. Šířka je 1752 mm a výška 1487 mm, rozvor náprav činí 2651 mm.

Záď je poměrně mohutná, se štíhlými svítilnami, které ve vyšší verzi svítí i v části na víku zavazadelníku. Ze zadního tříčtvrtečního pohledu nebo zboku není slavia naživo zrovna symbolem automobilové elegance, ale ve třídě malých sedanů je to s křivkami věčný boj napříč nabídkou.

Navíc když má kvůli specifikám indických silnic vůz maximálně 16palcová kola a velké podběhy, stejně jako světlou výšku. K projíždění lehkého terénu, čemuž se Indové nevyhnou, je to nutné.

Ovšem co do materiálů se slavia s novou a velice útulnou fabií rovnat zcela nemůže. Nemyslím si ale, že by šlo o „šizení” indického zákazníka. Jednodušší a striktně tvrdé plasty v extrémech, kterým v každodenním provozu čelí vůz v Indii, dávají větší smysl.