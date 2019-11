Škoda Octavia Junior? Takhle by mohla vypadat nová generace zcela bez výbavy

Škoda Octavia, představená nedávno celému světu, se na oficiálních fotografiích i pražské prezentaci ukázala s velmi dobrou výbavou. Ne všichni si ale takovou verzi koupí, a proto se maďarský designér XTomi rozhodl ukázat, jak by mohla vypadat „holá” verze nové Octavie .

Neděste se, Škoda nic takového rozhodně nenabídne. Je to jen ilustrace, vize, co by mohlo být. Nelakované plastové nárazníky měla naposledy Fabia Junior, verze „oholená” o výbavu tak moc, že neměla ani víko přihrádky před spolujezdcem a plato zavazadelníku, natož rádio nebo ABS.