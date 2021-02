Škoda 1203 v novém. Designér představil moderní pojetí ikony

Třebaže Škoda – přesněji, AZNP – kdysi vyráběla ikonickou dodávku s označením 1203, dnes žádné takové auto v nabídce nemá. A to i přes spojení s koncernem Volkswagen, jehož dodávky jsou velmi oblíbené mezi podnikateli i širokou veřejností.

Současný designér Škody Daniel Hájek si však myslí, že by se to mohlo změnit – v rámci projektu „Ikony v novém kabátě” modernizoval po svém právě Škodu 1203. „Takové auto by dnes značce Škoda velmi slušelo,” říká.