Šílený dračí démon: Ajlani Drakuma chce být jako Pagani

Trh s ultra drahými, rychlými a nesmyslně silnými automobily každým rokem expanduje a přidávají se další a další výrobci z různých zemí světa. Jeden takový teď prezentoval svůj výtvor na autoshow v Dubaji a nutno říct, že to je hodně zajímavá podívaná.

Firma Ajlani Motors, která pochází ze Spojených arabských emirátů, pět let pracovala na svém prvním hypersportu, a právě ho představila na autosalonu ve své domovině. Nese název Drakuma a pod kapotou by jednou měl mít vidlicový osmiválec s dvěma turbodmychadly. Výkon má být 1200 koňských sil. Zatím je to ale pouze hudba budoucnosti, extravagantní vozidlo je prototypem.