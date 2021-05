Setkání po 40 letech. Walter Röhrl dostal úchvatný dárek od Porsche

„Bylo to pro mě obrovské překvapení. Před 40 lety jsem vystoupil z auta a od té doby jsem v něm znovu neseděl,” říká Röhrl. „Toto auto mi otevřelo dveře do Porsche. Proto k němu cítím obzvláště úzké pouto. Pro mě je to cesta zpět v čase. Okamžitě se cítím o 40 let mladší.”