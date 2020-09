Šestnáctiletá dívka v Porsche 718 Spyder stanovila rekord ve slalomu

Chambersová pochopitelně není náhodně vybranou školačkou, závodí v motokárách. Rekordní čas, kterým se 21. srpna zapsala do knihy rekordů, znamenal objet trať složenou z 51 kuželů, které dělí 50 stop, tedy 15,24 metrů. Automobilka rekord zveřejnila minulý týden.

„Vypadá to snadné, ale opravdu není - projet mezi padesáti kužely co nejrychleji, pokusit se překonat rekordní čas a vědět, že se nemohu dotknout jediného, ​​aby se to dalo spočítat - určitě jsem cítila tlak,” říká Chambersová.