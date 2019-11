Šestikolová terénní bestie Goliath se prodává s tovární zárukou

Základ vozu je GMC Sierra nebo Chevrolet Silverado, který si vzal do parády americký tuningový specialista Hennessey. Zvýšil podvozek, zesílil jeho komponenty a nasadil terénní tlumič řízení.

A teď to nejzajímavější. Auta jsou v USA nabízena v tradičních dealerstvích koncernu GM. Takže kdo přijde do jakéhokoli dealerství GMC nebo Chevrolet, může si Hennessey Goliath objednat. Cena je sdělována jen vážným zájemcům. Ovšem nejlepší je na celé koupi to, že auto je nabízeno se zárukou tři roky nebo 36 000 mil nájezdu (58 000 km).