Sen o novém Fordu Capri stále žije. Tvrdí to šéf designu automobilky

Automobilka Ford to v poslední době se zákazníky umí skvěle. Využívá toho, že v minulosti zrodila několik skutečných řidičských ikon a postupně jim vrací starou slávu v jejich moderní podobě. Před časem se vrátil název Puma, když se vtělil do nového SUV a brzy se dočkáme i legendárního Bronca, pick-upu ze 70. let. Samotnou kapitolou je pak sportovní bourák Mustang, který se vyrábí už více než 50 let. Nyní navíc kolují zvěsti o to, že by se mohl vrátit i Capri.