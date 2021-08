Šejk si objednal pět limuzín od Bentley. Teď se netknuté prodávají

Už jsme si zvykli na to, že ve Spojených arabských emirátech jezdí auta, která by v běžném světě člověk nikdy nepotkal. Právě do takovéto kategorie se řadí i pětice speciálně vyrobených limuzín Bentley Mulsanne Grand Limousine by Mulliner, kterou si v roce 2015 objednal jeden z tamních šejků.