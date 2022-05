Šéf Renaultu zvažuje oddělení divize pro elektromobily, kritizuje také Euro 7

Značka Renault chce v Evropě od roku 2030 prodávat pouze elektrická auta. Šéf skupiny Luca de Meo se nechal slyšet, že by pro elektromobily mohla vzniknout speciální odnož, podobně jako to rozhodla automobilka Ford.

„Přemýšlejte nad tím jako nad sportovním týmem. Máme nový stadion s novými hráči a odlišnými přístupy. Musíme vytvořit novou hru a já bych to radši udělal teď než na poslední chvíli,“ cituje de Mea web Autocar, který zprávu přináší.

„Nejlepší způsob, jak to udělat, je vzít pár tisíc lidí a přeřadit je do nové organizace, která nebude muset dělat věci stejně, jako je dělala 123 let,“ pokračuje de Meo. Dodal ovšem také, že další část motivace pro takovou organizační změnu je zisk peněz na investice do příštích generací vozidel.

„Problém je, že investoři se podívají na jednociferné marže a moc je to nenadchne. Je velký rozdíl mezi investování do příští generace clia, vyráběné v Turecku, a do elektrické budoucnosti s novými hranicemi, kde software může ovládat hardware a nikoliv naopak,” řekl de Meo.

„Pokud bychom se dokázali dostat k vyšší hodnotě a k vyšší, potenciálně dvouciferné marži, otevřelo by nám to nové příležitosti. Elektromobily jsou jednou ze tří nebo čtyř věcí, ve které jsme opravdu, opravdu dobří. Ale dostáváme za to uznání? Ne. Tohle je způsob, jakým by to mohlo jít,“ vysvětluje dále de Meo.

Zkritizoval také emisní standardy Euro 7, které mají vstoupit v platnost během několika let. Mají podle něj znamenat jen 3-4procentní zlepšení emisí, ovšem „budou nás stát asi miliardu eur (24,67 miliardy korun) na výzkumu a vývoji a zákazníka asi tisíc eur (24 670 tisíc korun) na každém autě, přitom mám kam ty peníze nalít pro větší efekt“.