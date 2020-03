Seat využívá superpočítač, který šetří čas při zkoumání aerodynamiky

První samostatný model značky Cupra: Formentor má přes 300 koní a je to SUV

Impozantní stroj využívá celá řada vědců a zaměstnanců univerzity v Barceloně, na jejíž půdě je umístěn. Superpočítač dovede simulovat činnost lidského srdce, následky klimatických změn i ekologické globální katastrofy. Mimo to ale pomáhá automobilce Seat při vývoji nových modelů.

Vývojáři si superpočítačem pomáhají především v oblasti aerodynamiky. Dříve jim k tomu sloužily věrné napodobeniny automobilů vyrobené z hlíny, které pak designéři a inženýři umístili do aerodynamického tunelu. Jeho výroba ale byla nákladná a trvala celé týdny. Počítač to zvládne vyřešit za pár hodin.

Při výzkumu se pracovníci Seatu soustřeďují na odpor vzduchu na přídi, zádi a spodní části automobilu, ale v současnosti věnují největší pozornost kolům, protože superpočítač dokáže simulovat proudění vzduchu v jejich vnitřní části při otáčení. „Tvary kol převádíme do souřadnicových bodů v souřadnicové soustavě a každý bod je analyzován skupinou procesorů pracujících souběžně. Kdyby byly analyzovány jednotlivě, trvalo by to měsíce,“ uvedla inženýrka z oddělení vývoje a aerodynamiky Seatu Maria Garcia-Navasová.