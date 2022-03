Seat byl za loňský rok ve ztrátě, má však ambice elektrifikovat Španělsko

„V roce 2021 jsme investovali více než 900 milionů eur (22,2 miliardy korun) do výzkumu a vývoje plus na investiční výdaje, což představuje nárůst o 7 % v porovnání s rokem 2020. (...) Navíc jsme pokračovali ve velkých investicích do budování značky CUPRA,“ vysvětluje ztrátu David Powels, člen představenstva Seatu za finance a IT.