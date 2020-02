Sčítání škod po brexitu. Opozdí se další generace Mini

Mini dlouhou dobu nevědělo, kterým směrem se svými modely jít dál a vymýšlelo různé strategie. Poslední zprávy Autocaru říkají, že další verze by měla stát na nové platformě a vůz by se měl výrazně zmenšit. To ale znamená, že vývoj bude stát více peněz. A právě tam by mohl být kámen úrazu.