S elektromobilem to v Česku stále není jednoduché, v počtu dobíječek jsme na konci EU

„Dosavadní nízká poptávka není motivací věnovat větší zdroje do budování rozsáhlé sítě infrastruktury pro dobíjení. Popularita elektromobilů však i v Česku zvolna stoupá a rozšiřující se počet modelů nám do budoucna umožní každoročně jejich počet ve flotile zdvojnásobit,” uvedl konzultant leasingové společnosti Arval Tomáš Kadeřábek. Podle statistik například v Nizozemsku jsou elektromobily ve firemních flotilách proti Česku až osmkrát častěji.

Podle evropské asociace to může do budoucna představovat riziko zpomalení prodejů elektroaut. Podle Kadeřábka by se tak do budoucna měly do budování dobíjecí infrastruktury zapojit nejen státy, ale také soukromé firmy, například leasingové společnosti.