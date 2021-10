Rumun dokázal, že kabriolet má slušnou přepravní kapacitu. Ani déšť jej nezastavil

Z ulic rumunské metropole Craiova se do světa rozletělo video, nad kterým zůstává rozum stát. Je na něm zachycen řidič ve druhé generaci kabrioletu Renault Megane, kterak si, patrně domů z obchodu, veze několik dlouhých PVC trubek.

V Indii převáželi letadlo, skalpovali ho o most

V Indii převáželi letadlo, skalpovali ho o most AutoMoto

Na videu je patrné, že ve městě nepanuje zrovna počasí na to, aby mohl řidič jet se střechou otevřenou, ale na druhou stranu by se mu pak trubky do auta rozhodně nemohly vejít. I proto patrně zvolil velice nekonvenční řešení, které muselo i otrlé rumunské řidiče hodně pobavit.