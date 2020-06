Rodící se automobilový gigant čeká vyšetřování, PSA a FCA odmítly nabídnout ústupky

Automobilky měly do středy čas na to, aby navrhly ústupky, což ale podle zdrojů neudělaly. To znamená, že Evropská komise (EK) automaticky zahájí čtyřměsíční vyšetřování, až 17. června dokončí předběžné zkoumání. Komise v EU plní roli antimonopolního orgánu, ke zprávě zdrojů Reuters se odmítla vyjádřit. Komentář odmítly také obě automobilky.