Riziko nehod ve tmě je dvakrát větší, chodci podceňují nošení reflexních prvků

Zimní období a déle trvající tma zvyšují riziko střetů automobilů s chodci na silnicích. Podle dlouhodobých statistik byl v uplynulých deseti letech podíl usmrcených chodců na silnicích v noci vždy více než poloviční. Letos zatím zemřelo při nočních srážkách aut s chodci 23 lidí. Upozornila na to asociace Záchranný kruh. Podle expertů by řadě nehod zabránilo správné používání bezpečnostních reflexních prvků, chodci to ovšem často podceňují.