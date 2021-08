Rimac Nevera je rekordman ve čtvrtmílovém sprintu, tvrdí chorvatská automobilka

Jsou tomu sotva dva měsíce, co Jay Leno za volantem Tesly Model S Plaid zajel rekord produkčního auta ve čtvrtmílovém sprintu. Nyní to vypadá, že můžeme knihy rekordů přepsat znova, a to díky Rimacu Nevera. Tomu se podařilo zajet čas 8,582 sekundy s cílovou rychlostí 269,58 km/h.