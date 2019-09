Řidič na Krymu se utkal se závorou. Prohrál

Závory na parkovištích všichni známe - ke čtečce se přiloží zaplacený lístek, závora se otevře a člověk může vyrazit, kam ho srdce táhne. I v tomto videu to zpočátku tak vypadá, závora se za autem normálně zavře. Jenže to je jen začátek.

Video pochází z krymského Simferopolu a podle data ve videu k incidentu došlo 20. září. Zveřejněno bylo o víkendu.

Jde pravděpodobně o Chevrolet Kalos či Lanos sedan, u nás se tyto modely prodávaly pod značkou Daewoo. Po projetí závory prudce se zastaví. Proč, není známo, řidič mohl dávat přednost autům na ulici. I to je standardní situace; pak se prostě rozjedeme do kopce, to se učí i v autoškole.

Jenže v tomto případě vůz couvá zpátky dolů do garáže a naráží do závory. Řidič pak, místo aby popojel, vystoupil a zkoumal škody, chce znovu zkusit vyjet ven, ale nejspíš si nevšiml, že mu špička závory otevřeným oknem vlezla do auta - a když se rozjede, vyrazí si zadní okno. A nakonec si tu závoru i odveze.