Respirátory místo tajných prototypů aut. Škoda Auto změnila výrobu

Do výroby se tak mohlo přidat lokálně všech osm vlastníků tohoto typu tiskáren v republice. Jednou z nich je i mladoboleslavská automobilka Škoda Auto, která s výrobou začala v oddělení EGV, kde za jiných okolností vznikají první prototypy aut, které jsou na silnici k vidění až za několik let. Nyní ale vývojáři vytisknou místo tajných součástek zhruba 65 kusů respirátorů denně.

Ačkoliv se Škoda Auto podílí na výrobě respirátorů, které budou po kompletaci distribuovány přes ministerstvo zdravotnictví do nemocnic, firma musela běžnou výrobu automobilů pozastavit. Odstávku prodloužila z původního 14. dubna až do 20. dubna.

„Bylo potřeba odstavit výrobu, to je asi nejzásadnější zásah do chodu firmy. Zejména se to týká kolegů, kteří pracují přímo ve výrobě, ti jsou skutečně doma za podmínek dohodnutých se sociálním partnerem, to znamená za 75 % platu. Jsou to tisíce lidí,“ řekl Novinkám mluvčí firmy Martin Ježek.