První volvo opustilo továrnu před 95 lety. Mělo otevřenou karoserii

Firma, jejíž jméno znamená latinsky „otáčím se“, vznikla už o 12 let dříve jako dceřiná společnost známého výrobce ložisek Svenska Kullager Fabriken (SKF). K životu ji ale probudili až dva inženýři, kteří se v polovině 20. let rozhodli zkonstruovat ryze švédský automobil. Assar Gabrielsson a Gustaf Larson dostali do začátků i výrobní halu a už v červnu 1926 byl na světě prototyp vozu.