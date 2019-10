První vodíková čerpací stanice vznikne v ČR do pololetí roku 2020

První veřejná čerpací stanice na vodík vznikne v Česku do pololetí příštího roku. Vybuduje ji společnost Unipetrol v rámci své sítě Benzina. V rámci pilotního projektu by měly následovat další dvě čerpací stanice. Řekl to mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl. Další veřejná stanice na vodík vznikne v ÚJV Řež u Prahy.