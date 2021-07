První skutečně ruské auto slaví 75 let. GAZ-M20 Poběda byl pojmenován podle výsledku války

Tato značka ovšem do té doby pouze licenčně vyráběla fordy. Nebyli karosáři, kteří by mohli vyrobit formy pro lisování plechů karoserie. A ještě nikdy dřív v Sovětském svazu nevznikl dřevěný model auta, na němž by se formy daly vytvořit. Nebo třeba auto se samonosnou karoserií - poběda byla první.