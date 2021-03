Fiat 124 slaví 55 let. Představili ho shozením z letadla

Stalo se tak v březnu roku 1966, a to s pořádnou pompou – shodili ho z letadla. Doslova, ovšem samozřejmě s padáky. Kromě toho se ukázal také na tehdejším ženevském autosalonu.

Fiat do něj vkládal velké naděje, měl být pro značku velmi důležitým modelem. Nedlouho po představení sedanu se objevila verze Familiare, tedy pětidveřový kombík.

Přes několik dalších modernizací vzniklo až do roku 1974 celkem zhruba 1,5 milionu kusů. V tom roce ho nahradil modernější Fiat 131 Mirafiori.

Skutečná síla Fiatu 124 však nebyla v něm samotném, nýbrž v tom, jak široce se vyráběl v licencích u jiných značek. Výroba ve Španělsku pod značkou Seat je skoro samozřejmostí, když Seat na licenčně vyráběných fiatech vznikl, ale to není všechno.

Jako VAZ-2101 se vůz začal vyrábět v roce 1970, a to v nové továrně ve městě Togliati. Včetně modernizací se vyráběl až do roku 1988, kdy už běžela výroba novějších vazů, ovšem stojících na stejné platformě. Ty vznikaly s různými označeními až do roku 2012 a některé zdroje hovoří až o 10 milionech vyrobených kusů.