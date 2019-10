První motocykl Jawa se představil přesně před 90 lety

Výročí, které značka slaví právě 23. října, se vztahuje k jejímu prvnímu motocyklu Jawa 500 OHV, zvanému „Rumpál”. Můžeme se ale ptát, zda je skutečně co slavit - motorka byla drahá a přezdívku dostala kvůli značné poruchovosti. Vyráběla se tak jen do roku 1933 a dnes je dost vzácná - vzniklo jich jen 1016 kusů.

Reorganizace a omezování technického rozvoje z počátku 60. let znamenala postupný ústup ze slávy a zaostávání za světem. V letech 1963 a 1964 však musela Jawa opustit své provozy na Pankráci a v Libni, kde se od roku 1959 vyráběly terénní a soutěžní motocykly. Podnik přemístil své sídlo do Týnce nad Sázavou. Vývoj a výroba sportovních motocyklů se přestěhovaly do Strašnic. Výroba motorů přešla do Strakonic.