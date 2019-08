První Ford GT40 Roadster míří do aukce, má vynést až 200 milionů

A také má velmi dobře zmapovanou historii. Víme tedy, že byl dokončen v březnu roku 1965 s osmiválcem specifikace Cobra o objemu 4,7 litru. Ještě v březnu toho roku procházel testováním na Silverstonu a pak putoval do USA, firmě Shelby American.

Ve smlouvě stálo, že import je „dočasný s účelem testování”. Jenže Carroll Shelby byl známý tím, že se často pohyboval na hraně pravidel, a tak nepřekvapí, že si chtěl vůz nechat, jak dlouho to jen půjde.

Ten mu dopřál kompletní renovace s důrazem na to, aby bylo co nejvíc součástek zachováno originálních. Odmítal jakékoliv úpravy a vylepšení, a to i přes fakt, že se s vozem účastnil závodů a nebyl schopný dojíždět na prvních místech.