První aerodynamická Škoda slaví 85 let

Škoda začala s aerodynamickými tvary koketovat přibližně v roce 1932, kdy začala vyvíjet model s názvem 932. Jeho hlavní doménou ale nebyl tvar, nýbrž čtyřválcový motor typu boxer, který měl protilehlé válce a byl uložen vzadu. Do krásy vůz ale nedorostl. To až o několik let později, kdy na jeho základech a z části i technice konstruktéři postavili prototyp 935 Dynamic.