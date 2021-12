Prototyp Ferrari Purosangue zachycen hezky zblízka. Italské SUV dorazí příští rok

Ferarri Purosangue, což v překladu z italštiny znamená „plnokrevník“, by se mělo světu představit jako první sériově vyráběné SUV od této legendární automobilky už v roce 2022. Na trhu se vůz střetne především s Lamborghini Urus, ale třeba i s Astonem Martin DBX.

Auto by mělo dorazit na nové platformě s motorem v přední části, který by ale měl být posunut co nejvíce dozadu. Samozřejmostí bude pohon všech kol, dvouspojková převodovka, vzduchové odpružení a využití hybridních pohonů v kombinaci s motory V6 a V8.