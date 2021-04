Prostějov chce pořídit stacionární radary na měření rychlosti aut

Prostějovská radnice chce investovat více než tři miliony korun do novým radarů, které budou na hlavních silničních tazích ve městě měřit rychlost projíždějících aut. Přípravu tendru na dodavatele technologie už schválili radní, ještě s ním musí vyslovit souhlas zastupitelstvo. ČTK to dnes sdělil primátorův náměstek Jiří Rozehnal (ANO).

Vytipována pro měření rychlosti byla například dvě místa na vnitřním okruhu, a to v Brněnské a Wolkerově ulici, kde není nutné zajišťovat nové rozvodné skříně. Měřicí místa lze snadno vybudovat také v Olomoucké a Dolní ulici. Dle mapy nehod na webu policie se v těchto ulicích od začátku roku 2020 do konce března 2021 staly pouze jednotky nehod v každé z nich, a to povětšinou v křižovatkách.