Příští Volkswagen Passat má narůst uvnitř. Diesel si zachová

Pro nový model má být prioritou přizpůsobivost a praktičnost, aby byl passat více odlišen od podobně velkého arteonu. To naznačuje, že arteon zůstane v nabídce, ovšem jiné zdroje v jeho případě hovoří o tom, že druhou generaci nedostane. V takovém případě by z nabídky Volkswagenu zmizelo zajímavé GT; nebylo by to poprvé, kdy tato firma upřednostnila nudné, ale komerčně úspěšné auto před zajímavým.